By Wally Sarkeesian
Message to Armenian Political Organizations and Parties
It is time for you to unite—and here is why.
If all opposition parties form a single coalition, you will make voting simple and clear for the Armenian people. There will be one united coalition on one side, and Pashinyan on the other. For voters, the choice will be obvious and straightforward.
What happened in the last election should be a lesson. There were 17 opposition parties, and you all lost. In the end, only two forces remained visible: Pashinyan and the Kocharyan bloc. That is the reality.
Do not underestimate Kocharyan’s voters—they represent a large and disciplined voting base. Ignoring this fact only guarantees another defeat. The solution is simple: all opposition forces must unite into one single political coalition.
By doing so, you give Armenian voters clarity. They should not have to wonder, “Should I vote for this party or that party?” Fragmentation confuses voters and divides the opposition—and that is exactly what happened last time.
You already have experience. You were wiped out once. Learn from it.
Today, everyone knows about Pashinyan’s failures and crimes. But when voters face 15 or 17 different parties, they cannot easily determine who truly represents change. Division only helps your opponent.
Unite. Form one coalition. Present one clear message. Prepare seriously for 2026, because this election is a matter of life and death for Armenia.
You already lost Artsakh. If you fail again, you risk losing the Church and the country itself.
Smarten up. We are not attacking you—we are trying to help you. Listen, unite, and do what is right for the Armenian people.
———-Armenian———–
Ուղերձ Հայաստանի քաղաքական կազմակերպություններին և կուսակցություններին
Ժամանակն է միավորվել։ Եվ ահա՝ ինչու։
Եթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը ձևավորեն մեկ միասնական կոալիցիա, դուք կդարձնեք ընտրությունը պարզ և հստակ հայ ժողովրդի համար։ Մեկ կողմում կլինի միասնական ազգային կոալիցիան, մյուս կողմում՝ Փաշինյանը։ Ընտրողի համար ընտրությունը կլինի հեշտ և միանշանակ։
Վերջին ընտրությունները պետք է դաս լինեն ձեզ համար։ Կային 17 ընդդիմադիր կուսակցություններ, և բոլորդ պարտվեցիք։ Արդյունքում մնացին միայն երկու իրական ուժեր՝ Փաշինյանը և Քոչարյանի բլոկը։ Սա փաստ է։
Մի թերագնահատեք Քոչարյանի ընտրազանգվածը․ այն մեծ և կազմակերպված ուժ է։ Այս իրողությունը անտեսելը նշանակում է կրկնել նույն պարտությունը։ Լուծումը պարզ է․ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը պետք է միավորվեն մեկ միասնական քաղաքական կոալիցիայի մեջ։
Այդ կերպ դուք ընտրողին կտաք հստակություն։ Մարդիկ չպետք է կանգնեն երկմտանքի առաջ՝ «ո՞ւմ ընտրել»։ Քայքայված ընդդիմությունը միայն օգնում է ձեր հակառակորդին։ Դա հենց այն է, ինչ տեղի ունեցավ նախորդ ընտրություններում։
Դուք արդեն ունեք փորձ։ Մի անգամ արդեն լիովին դուրս մնացիք քաղաքական դաշտից։ Սովորեք այդ սխալից։
Այսօր բոլորը գիտեն Փաշինյանի ձախողումների և հանցագործությունների մասին։ Բայց երբ ընտրողը տեսնում է 15–17 տարբեր կուսակցություն, նա չի կարող հասկանալ՝ ով է իրական փոփոխության կրողը։ Պառակտվածությունը միայն խորացնում է պարտությունը։
Միավորվեք։ Ստեղծեք մեկ կոալիցիա։ Ներկայացրեք մեկ հստակ ուղերձ։ Լրջորեն պատրաստվեք 2026 թվականի ընտրություններին, որովհետև այս ընտրությունը կյանքի և մահվան հարց է Հայաստանի համար։
Դուք արդեն կորցրել եք Արցախը։ Եթե կրկին ձախողվեք, կկորցնեք նաև Եկեղեցին և պետությունը։
Խելքի եկեք։ Մենք ձեզ չենք հարձակվում․ մենք փորձում ենք օգնել։ Լսեք, միավորվեք և արեք այն, ինչ ճիշտ է հայ ժողովրդի համար։
