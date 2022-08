Historian Taner Akcam put Armenia in shame for neglecting Professor Vahakn N. Dadrian’s grave was overgrown with weeds-bushes. Worse no marker on the grave

I share some images from my dear Professor Vahakn N. Dadrian’s grave with great shock and sadness. After persistent and patient research, the director of the Ararat-Eskijian Museum, Maggie Goschin, found out that Dadrian’s grave, a cemetery in Yerevan, where he was interred in 2019, had been left unattended and was overgrown with weeds-bushes. Worse still, there was no marker on the grave.

Only after consultation with the cemetery administration, the grave site could be located. Dadrian doesn’t deserve this. While many foreign dignitaries are honored on the road to Yerevan’s Tsitsernakaberd Memorial, it is unacceptable and an immense shame that the grave of the founder of modern Armenian Genocide Research lies in an unkempt and forgotten in a cemetery without even a grave marker.I am unsure who was responsible for Dadrian’s burial or who was in charge of building a grave for him. Whatever the reasons might be, I’m sure everybody will agree with me that this is a great shame and unacceptable.I hope those responsible will take immediate action and give Dadrian the grave he deserves. Instead of blaming each other, we should get together and do whatever is necessary. Büyük şok ve üzüntü içindeyim. Sizlerle, Ermeni Soykırımı Araştırmalarının kurucusu, Prof. Vahakn Dadrian’ın mezarının resimlerini paylaşıyorum.Dadrian’nın naşı 2019 yılında Ermenistan’da götürülmüş ve orada defnedilmişti.Los Angeles Ararat Eskijian Müzesi Müdürü Maggie Goschin’in ısrarlı aramaları sonunda mezarın yeri bulundu. O da ancak mezarlıklar müdürlüğü ile ısrarlı görüşmelerden sonra…

Dadrian, bırakın mezar taşını, tek bir işaret bile konmaksızın gömülmüştü ve mezarı yabani otlarla kaplıydı.Erivan’daki soykırım anıtına giden yolda, soykırım sırasında Ermenilere yardımcı olan yabancıların anısına küçük hatıra plaketler, heykeller, ağaçlar dikilimiştir. Her adımda hatırlarsınız onları… Ve ama Soykırım Araştırmaları kurucusu ise, bir mezarlığa kimsesiz birisi gibi atılmış…

Mezarını yabani otlar kaplamış ve üstelik tek bir mezar işareti bile yok.Bu tüm Ermeniler ve onların dostları, hepimiz için büyük bir utanç kaynağıdır.Ömrünü, Ermeni soykırımı araştırmalarına adamış, bize üstünde yükseleceğimiz bir zemin sunmuş Dadrian bunu hak etmiyor. Görüşlerini elbette eleştireceğiz ama ömrünü bu yola adamış bir insana yapılması gereken bu değildir.Dadrian’ın Ermenistan’daki mezarının yapılmasından kimler sorumludur bilmiyorum. Ve burada kimseyi de suçlama taraftarı değilim. Ortada giderilmesi gereken büyük bir ihmal vardır.Buradan, hepimizi konu hakkında hassas davranmaya ve üzerimize düşeni yapmaya davet etmek istiyorum.Kendim ve kuruluşum adına elimden geleni yapacağımın bilinmesini isterim.