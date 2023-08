French historian Marc Knobel denounces the decision to hold a European conference for rabbis in Azerbaijan.

Messieurs les rabbins, j’ai honte et je suis juif »

TRIBUNE. L’historien et essayiste Marc Knobel s’indigne de la prochaine tenue de la conférence des rabbins européens en Azerbaïdjan, pays en conflit avec l’Arménie.

Il est comme cela des effets d’annonce et des informations qui glacent le sang, et mon sang n’a fait qu’un tour. Sur un site Internet, il est annoncé qu’une conférence prochaine de rabbins européens doit se tenir en Azerbaïdjan, en novembre 2023. Que cette nouvelle est consternante, triste et désespérante, et j’ai honte. Oui, j’ai honte et il est de mon devoir en tant que juif de dénoncer l’imminence d’une telle conférence.

Expliquons. Le 1er août 2023, l’agence de presse Jewish News Syndicate (JNS), qui fournit des actualités sur Israël et le monde juif, annonce que la prochaine réunion biennale de la conférence des rabbins européens doit avoir lieu à Bakou, du 12 au 15 novembre 2023, à l’invitation de Ilham Aliyev, le président de l’Azerbaïdjan.

Environ 500 rabbins européens devraient assister à cet événement, et Pinchas Goldschmidt a rencontré le dictateur d’Azerbaïdjan, plus tôt cette année, pour en parler. Il est pourtant un homme courageux qui a critiqué la guerre atroce que mène la Russie contre l’Ukraine. Grand rabbin de Moscou pendant près de trois décennies (1993 à 2022), il a quitté la Russie, après l’invasion de l’Ukraine, puis il a démissionné de son poste.

Dangereux alignement sur la politique d’Israël

Aujourd’hui, Pinchas Goldschmidt préside la conférence des rabbins européens, la principale alliance rabbinique orthodoxe en Europe, réunissant plus de 700 chefs religieux des principales communautés synagogales d’Europe. Interrogé par le JNS, Pinchas Goldschmidt déclare sans sourciller que « l’Azerbaïdjan est un pays avec une mémoire spéciale pour le peuple juif et abrite l’une des communautés juives les plus uniques au monde ». Il ajoute que « le développement des relations entre Israël et l’Azerbaïdjan est d’une grande importance dans le Moyen-Orient d’aujourd’hui ». Ce faisant, Pinchas Goldschmidt s’aligne maladroitement sur Israël, ses choix stratégiques et politiques.

Expliquons encore. Depuis de nombreuses années, les Israéliens estiment que l’Azerbaïdjan – dont 96 % de la population est musulmane et dont 75 % sont des chiites – est un allié stratégique majeur contre l’Iran. Il est vrai que les relations entre l’Iran et l’Azerbaïdjan sont assez tendues, les deux pays se considérant mutuellement comme un danger pour leur souveraineté nationale respective. Par ailleurs, la longueur totale de la frontière irano-azerbaïdjanaise est de 689 kilomètres. Or, l’Azerbaïdjan aurait autorisé le Mossad à mettre en place une branche avancée pour surveiller ce qui se passe en Iran, voisin au sud de l’Azerbaïdjan et a même préparé un aérodrome destiné à aider Israël au cas où il déciderait d’attaquer les sites nucléaires iraniens.

Dernièrement (mai 2023), Isaac Herzog, le président israélien, s’est rendu en visite d’État à Bakou, pour vanter l’excellence des relations entre les deux pays. Et, depuis 2005, Israël vend des armes parmi les plus sophistiquées et les plus meurtrières à l’armée Azéris, ce qui lui donne une supériorité militaire contre l’Arménie et les Arméniens du Haut-Karabakh (drones kamikazes, canons automoteurs, mortiers, systèmes radar avancés, système de missiles Skype, missiles guidés antichars, missiles antiaériens…).

Comprenez-vous que l’Arménie est en danger de mort ?

Mais, si les choix d’Israël sont ce qu’ils sont (hélas) et si Israël se satisfait de l’excellence de ses relations bilatérales avec l’Azerbaïdjan, en quoi et pourquoi une conférence rabbinique et des autorités religieuses devraient-elles forcément et sans s’interroger plus en avant s’aligner sur les calculs géostratégiques d’Israël et leur raison d’État, pour caresser ainsi le poil du dictateur de Bakou ?

Je veux alors dire ceci. Et, je veux le dire avec d’autant plus de force que je suis juif.

Messieurs les rabbins, chers amis, vous rappelez-vous des affres de l’Histoire ? Entendez-vous encore le cri de ce petit peuple, le peuple arménien, qui a été décimé par un horrible génocide impuni en 1915 ? Et qui, tout au long de son histoire, a dû défendre sa religion (chrétienne), sa culture et sa langue devant l’adversité, la méchanceté et la haine ?

À LIRE AUSSI108 ans après le génocide, les Arméniens toujours menacés de disparition

Source: https://www.lepoint.fr/invites-du-point/messieurs-les-rabbins-j-ai-honte-et-je-suis-juif-08-08-2023-2530905_420.php?at_medium=Community%20Management&at_campaign=Compte%20Twitter%20Le%20Point#11

Share this...

Pinterest Email Google Linkedin

Share this: Twitter

Facebook