50 Turkish youths broke into the church, Vienna-Favoriten shouted “Allahu Akbar” and kicked the confessional.

Islamists: Attack on the church in Vienna-Favoriten

Almost 50 Turkish youths broke into the church, shouted “Allahu Akbar” and kicked the confessional.

by Dominik Schreiber, Kid Möchel

As a result of the dispute over Mohammed caricatures in France, an attack on a church in Vienna-Favoriten is likely to have occurred. Almost 50 people are said to have entered the Antonskirche in Vienna Favoriten on Thursday evening. There they are said to have rioted and kicked benches and the confessional.

The entire incident was recorded on video, which shows southern-looking young people, as the police report records. The deputy pastor called the police, but when they were there, the young people had already fled.

Als Folge des Streits um Mohammed-Karikaturen in Frankreich dürfte es nun auch in Wien-Favoriten zu einem Angriff auf eine Kirche gekommen sein. Knapp 50 Personen sollen am Donnerstagabend in die Antonskirche in Wien Favoriten eingedrungen sein. Dort sollen sie randaliert und gegen Bänke und den Beichtstuhl getreten haben.

Der gesamte Vorfall ist von einer Videoaufzeichnung erfasst worden, erkennbar sind darauf südländisch aussehende Jugendliche, wie der Polizeibericht festhält. Der stellvertretende Pfarrer hat die Polizei gerufen, doch als diese vor Ort war, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet.

Source: https://kurier.at/chronik/oesterreich/islamisten-angriff-auf-kirche-in-wien-favoriten/401082495