H.S.H. PRINCE MICHAEL OF LIECHTENSTEIN AND OTHER HUMANITARIAN LEADERS EXPRESS READINESS TO LEAD A HUMANITARIAN AIRLIFT TO NAGORNO-KARABAKH

Source: Karnig Kerkonian

His Serene Highness Prince Michael of Liechtenstein, expressed readiness to lead a humanitarian airlift to besieged Nagorno-Karabakh (Artsakh) and to be on the board that will fly to the region, bringing much-needed food and medication arranged by the Aznavour Foundation.

According to one of our partners in this humanitarian mission, Impact Investing Solutions from Switzerland, “together with H.S.H. Prince Michael, other World leaders, current and former heads of state are also ready to lead necessary airlifts to Nagorno-Karabakh, where 120,000 people, including 30,000 children, are deprived of food and medication for more than 8 months already”.

A call to organize a humanitarian airlift to Nagorno-Karabakh was first made in December 2022 by a group of global humanitarian leaders, including Leymah Gbowee, Nobel Peace Prize Laureate; Bernard Kouchner, former French Foreign Minister and former Minister of Health, Paul Polman, climate and equalities campaigner; former CEO of Unilever; Mary Robinson, former President of Ireland; Ernesto Zedillo, former President of Mexico and many more human rights defenders and peace activists.

An international humanitarian airlift is being organized, delivering food and other essentials to the local population and evacuating those whose life is endangered to safety. Among these are several patients of the Republican Medical Centre Stepanakert in grave conditions requiring urgent medical care that cannot be adequately provided because of the blockade.

In the meantime, while the road remains blocked, the humanitarian airlift should help the local population to survive and sustain. There already is an operational airport in Stepanakert, which can be used for this purpose. This will not require any additional efforts on the side of the international community except for those necessary to maintain the airlift and ensure its safety.

Currently, there is a call to World Food Program (WFP) and the Red Cross to organize the flight in the nearest days, and H.S.H. Prince Michael of Liechtenstein is ready to lead the first humanitarian mission.

Armenian



ԼԻԽՏԵՅՆՇՏԱՅՆԻ ԻՇԽԱՆԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆ ՆՈՐԻՆ ՎՍԵՄՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԽԱԵԼԸ ԵՎ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐ ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ՀԱՅՏՆՈՒՄ ԳԼԽԱՎՈՐԵԼՈՒ ԴԵՊԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ





Նորին Վսեմություն Լիխտենշտայնի արքայազն Միխաելը (Prince Michael) պատրաստակամություն է հայտնել գլխավորելու մարդասիրական օդային օգնությունը դեպի շրջափակված Լեռնային Ղարաբաղ (Արցախ) և գտնվելու այն օդանավի մեջ, որը թռչելու է տարածաշրջան՝ հասցնելու այդքան անհրաժեշտ սնունդն ու դեղորայքը՝ կազմակերպված «Ազնավուր» հիմնադրամի կողմից։ Ըստ այս մարդասիրական առաքելության մեր գործընկերներից մեկի՝ շվեյցարական Impact Investing Solutions ընկերության՝ «Նորին Վսեմություն Լիխտենշտայնի արքայազն Միխաելի հետ միասին աշխարհի այլ առաջնորդներ, պետությունների ներկա և նախկին ղեկավարներ ևս պատրաստ են կենսական անհրաժեշտության ապրանքներն օդային կամուրջով հասցնելու Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ 120 հազար մարդ, այդ թվում՝ 30 հազար երեխա, արդեն ութ ամսից ավելի է, ինչ զրկված է սննդից ու դեղորայքից»։



Դեպի Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական օդային օգնություն կազմակերպելու կոչն առաջին անգամ հնչել է 2022 թվականի դեկտեմբերին համաշխարհային մարդասիրական առաջնորդների կողմից, որոնց թվում էին՝ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Լեյմա Գբոուն, Ֆրանսիայի նախկին արտգործնախարար և առողջապահության նախկին նախարար Բեռնար Քուշները, կլիմայի և հավասարության քարոզիչ, Unilever-ի նախկին գործադիր տնօրեն Պոլ Պոլմանը, Իռլանդիայի նախկին նախագահ Մերի Ռոբինսոնը, Մեքսիկայի նախկին նախագահ Էռնեստո Սեդիլյոն, ինչպես նաև շատ ու շատ իրավապաշտպաններ և խաղաղության ակտիվիստներ:



Այսպիսով՝ կազմակերպվում է միջազգային մարդասիրական օդային մատակարարում, որը սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ է հասցնում տեղի բնակչությանը և դուրս բերում ծանր հիվանդներին: Վերջինների թվում են Ստեփանակերտի հանրապետական ​​բժշկական կենտրոնի մի քանի ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ, որոնց փրկության համար պահանջվում է անհետաձգելի բուժօգնություն, որը, սակայն, չի կարող պատշաճ կերպով մատուցվել շրջափակման պատճառով։



Միևնույն ժամանակ, քանի դեռ ճանապարհը շարունակում է արգելափակված մնալ, մարդասիրական օդային կամուրջը պետք է օգնի տեղի բնակչությանը՝ գոյատևելու ու դիմակայելու: Ստեփանակերտի օդանավակայանը կարող է շահագործվել այս նպատակով։ Սա որևէ լրացուցիչ ջանք չի պահանջելու միջազգային հանրությունից, բացառությամբ՝ ապահովելու օդային մատակարարումներն ու օդային կամրջի անվտանգությունը:



Պարենի համաշխարհային ծրագրին և Կարմիր խաչին կոչ է արվել առաջիկա օրերին կազմակերպել չվերթը, և Նորին Վսեմություն Լիխտենշտայնի արքայազն Միխաելը պատրաստ է գլխավորելու առաջին մարդասիրական առաքելությունը։

Share this...

Pinterest Email Google Linkedin

Share this: Twitter

Facebook