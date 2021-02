YOUTH LEADERSHIP SUMMIT FOR PEACE, KINDNESS, AND COOPERATION UNDER THE & nbsp; AUSPICES OF THE CONSULATE GENERAL OF ARMENIA

LOS ANGELES – On February 6, the California Youth Leadership Summit in virtual format was held in Los Angeles attended by high school and college students from the State of California and from different countries around the world. This year’s summit was organized in Los Angeles under the auspices of the Consulates General of Armenia, Japan, Mexico, China, Argentina, UK, Canada, Cambodia, Lithuania, India, France, Philippine, Indonesia, New Zealand, along with several renowned organizations.

The California Youth Leadership Summit is hosted by the Sister Cities International Southern California Chapter and is organized by the Sister Cities International Southern and Northern California Chapters. Sister Cities International was founded in 1956 by President Dwight Eisenhower for the purpose of bringing about peace throughout the world through citizen diplomacy. Today, this network unites tens of thousands of citizen diplomats and volunteers in 500 member communities with over 1,800 sister city partnerships in 138 countries on six continents. California has more sister city organizations than any other state in the U.S.: 82 California cities have 356 partnerships with cities overseas in 70 countries.

The theme of the event was Peace, Kindness and Cooperation and all of the topics were decided by the youth and young professional panel organizing team. These topics included climate change/sustainability, world peace and cooperation, racial & gender equity, and coping with the pandemic. Adding importance to the Summit, the moderator of the World Peace and Cooperation panel was Los Angeles Deputy Mayor for International Affairs, Ambassador Nina Hachigian.

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ՝ ՀԱՆՈՒՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ, ԲԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ՝ ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՈՎԱՆՈՒ ՆԵՐՔՈ

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ – Փետրվարի 6-ին տեղի ունեցավ Կալիֆորնիայի Երիտասարդ առաջնորդների համաժողովը, որին մասնակցեցին Կալիֆորնիայի և աշխարհի տարբեր երկրների ավագ դպրոցների աշակերտներ և քոլեջների ուսանողներ։ Այս տարի համաժողովը կազմակերպվեց Հայաստանի, Ճապոնիայի, Մեքսիկայի, Չինաստանի, Արգենտինայի, Նոր Զելանդիայի, Լիտվայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Կամբոջայի, Ֆիլիպինների, Ինդոնեզիայի, Հնդկաստանի և մի շարք այլ երկրների գլխավոր հյուպատոսությունների և հեղինակավոր կազմակերպությունների հովանու ներքո։ Կալիֆորնիայի Երիտասարդ առաջնորդների համաժողովը կազմակերպում ենՄիջազգային քույր-քաղաքներ կազմակերպության Հարավային և Հյուսիսային Կալիֆորնիայի մասնաճյուղերը։ Միջազգային քույր-քաղաքները հիմնադրվել է 1956 թվականին ԱՄՆ նախագահ Այզենհաուերի կողմից հանրային դիվանագիտության միջոցով աշխարհում խաղաղություն հաստատելու նպատակով։ Այսօր արդեն կազմակերպությունը մեկ գաղափարի շուրջ միավորում է տասնյակ հազարավոր երիտասարդների և կամավորների վեց մայրցամաքների 138 երկրի 1800 քույր-քաղաքներից։ Կալիֆորնիան ամենամեծ թվով քույր-քաղաքների ցանցն ունի ՝ 82 կալիֆորնիական քաղաքներ գործընկերային հարաբերություն ունեն 70 երկրի 356 քաղաքի հետ։Երիտասարդ առաջնորդների հեռավար համաժողովը կրում էր Խաղաղություն, բարությաւն և համագործակցություն խորագիրը, որն ընտրվել էր համաժողովի երիտասարդ առաջնորդների կողմից։ Կարևորություն տալով համաժողովին՝ Խաղաղություն և համագործակցություն խորագրով քննարկումը համակարգում էր Լոս Անջելեսի արտաքին կապերի գծով փոխքաղաքապետ, դեսպան Նինա Հաչիգյանը։ Համաժողովի ընթացքում քննարկվեցին կլիմայի փոփոխության և կայուն զարգացման, համաշխարհային համագործակցության ու խաղաղության, ռասայական և գենդերային հավասարության և համավարակի թեմաները։