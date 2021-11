THE ARMENIAN CONSUL GENERAL PARTICIPATED IN THE BOOK LAUNCH AT THE  TEKEYAN CULTURAL ASSOCIATION METRO LOS ANGELES

On November 6, Ambassador Armen Baibourtian, Consul General of Armenia in Los Angeles, and his wife Yvette Baibourtian attended a book release at the Tekeyan Cultural Association Metro Los Angeles Chapter. The new publication titled “The Committee of Union and Progress: Founders, Ideology, and Structure” was presented by Prof. Barlow Der Mugrdechian, Coordinator of the Armenian Studies Program and Director of the Center for Armenian Studies at Fresno State University.

Prof. Der Mugrdechian is the current editor of the Armenian Publication Series, established at The Press at Fresno State University through the Armenian Studies Program. The “Committee of Union and Progress” book is the 13th (out of a current total of 14 books) produced by the Armenian Publication Series and is edited by Prof. Der Mugrdechian, Dr. Ümit Kurt, and Ara Sarafian. H.E. Archbishop Hovnan Derderian, Primate of the Western Diocese of the Armenian Church, delivered an opening prayer and special remarks in praise of Prof. Der Mugrdechian for his nearly four decades of dedicated service towards the advancement of Armenian scholarship.

Prof. Der Mugrdechian presented the collection of articles in detail underscoring its importance. Ambassador Baibourtian delivered his remarks at the book launch, highly appreciating Prof. Der Mugrdechian’s tangible contribution to the advancement of Armenian Studies at Fresno State and nationwide. Giving an overview of the ideology and policies of the Committee of Union and Progress, the Consul General presented his analysis of the concerned period in Ottoman Turkey’s history. He highlighted the genocidal policies of the Young Turks and criticized their successor Kemalists’ direction. Recitations of patriotic poetry in the Armenian language by Hovsepian Armenian Day School students, under the guidance of Armenian language teacher Mrs. Liza Manoyan, demonstrated the commitment of present-day Armenian Diaspora youth to the Armenian nation and its sacred land and culture.

Leaders of Los Angeles-based Tekeyan Cultural Association and the Armenian Democratic Liberal (Ramgavar) Party were present at the event. The program concluded with the traditional Armenian “grandson” of the new publication.



ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑ ԳԻՆԵՁՈՆԻՆ՝ ԹԵՔԵՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ



Նոյեմբերի 6-ին Լոս Անջելեսում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս, դեսպան Արմեն Բայբուրդյանը տիկնոջ՝ Իվետ Բայբուրդյանի հետ, Թեքեյան Մշակութային միության Լոս Անջելեսի մասնաճյուղում մասնակցեց գինեձոնի։ Ընթերցողի դատին հանձնվեց «Միության և առաջադիմության հանձնախումբ․ հիմնադիրներ, գաղափարախոսություն և կառուցվածք» գիրքը, որը խմբագրել է Հայկական ուսումնասիրությունների ծրագրի համակարգող և տնօրեն պրոֆ. Բարլո Տեր Մուգրդիչյանը՝ Ումիթ Քուրտի և Արա Սարաֆյանի հետ մեկտեղ։Պրոֆեսոր Տեր Մուգրդիչյանը Հայկական հրատարակությունների շարքի ներկայիս խմբագիրն է, որը հիմնադրվել է Ֆրեզնոյի պետական ​​համալսարանում Հայագիտական​​ծրագրի միջոցով: «Միության և առաջադիմության կոմիտե» գիրքը Հայկական հրատարակությունների շարքի կողմից 13-րդ հրատարակությունն է (ներկայիս ընդհանուր 14 գրքերից)։Հայ առաքելական եկեղեցու Արևմտյան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը բացման աղոթք ու հատուկ խոսք հնչեցրեց՝ ի գովերգումն պրոֆ. Տեր Մուգրդիչյանի, որը շուրջ չորս տասնամյակ նվիրված ծառայում է հայագիտության առաջխաղացմանը։Պրոֆեսոր Տեր-Մուգրդիչյանը մանրամասնորեն ներկայացրեց գիրքը՝ ուսումնասիրության կարևորության շեշտադրումով։Դեսպան Արմեն Բայբուրդյանը հանդես եկավ գրքի շնորհավորական խոսքով և բարձր գնահատեց պրոֆ. Տեր-Մուգրդեչյինի գործունեությունը։ Բայբուրդյանը լավագույն հայագիտական կենտրոնների շարքում դասեց վերջինիս ղեկավարությամբ գործող հայկական ուսումնասիրությունների կենտրոնն ու ծրագիրը։ Քննարկելով Միության և առաջադիմության կոմիտեի գաղափարախոսությանն ու քաղաքականությանը նվիրված հոդվածների ժողովածուն, դեսպան Բայբուրդյանը ներկայացրեց Օսմանյան Թուրքիայի պատմության այդ հատվածի իր վերլուծությունը՝ վեր հանելով երիտթուրքերի ցեղասպան քաղաքականությունը և դատապարտելով նրանց հետևորդ քեմալականների գիծը։«Հովսեփյան» հայկական վարժարանի աշակերտների հայրենասիրական բանաստեղծությունների ասմունքը հայոց լեզվի ուսուցչուհի Լիզա Մանոյանի ղեկավարությամբ վկայությունն էր հայ ազգին ու մշակույթին սփյուռքահայ երիտասարդության հանձնառությանը։Միջոցառմանը նաև մասնակցում էին Թեքեյան Մշակութային Միության Լոս Անջելեսի և Ամերիկայի Արևմտյան ափի Հայկական դեմոկրատ ազատական (Ռամկավար) կուսակցության ղեկավարները։Միջոցառման ավարտին տեղի ունեցավ գրքի գինեձոնը։