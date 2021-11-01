Sheep investigating wolf, Another Pashinyan false flag operation to cover up his lies and deception.

“Sheep Investigating Wolf” ?
Pashinyan another false flag operation he created Sheep political supporter to investigate Pashinyan 44 day war crime against Armenian nation imagine that…
The Sheep
Republic Party chairman Aram Sargsyan, Liberal Party chairman Samvel Babayan, representative of Alliance Progressive Centrist Party chairman Tigran Arzakantsyan, Fair Armenia Party chairman Norair Norikyan, Sovereign Armenia Party chairman David Sanasaryan, Armenia’s European Party chairman Tigran Khzmalyan, Christian-Democratic Party chairman Levon Shirinyan, United Motherland Party chairman Mher Terteryan, Conservative Party leader Mikayel Hayrapetyan, Social Democrat Hunchakian Party Armenia Office Head Sedrak Achemian.
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