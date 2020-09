RECEPTION AT THE CONSULATE GENERAL IN LOS ANGELES HONORING PROMINENT ARTISTS HAROUT PAMBOUKJIAN AND RAZMIK MANSURYAN

Glendale – On September 9, the Consulate General held an outdoor reception at its garden in honor of prominent artists Harout Pamboukjian and Razmik Mansourian.“As the diplomatic mission of the Republic of Armenia in Los Angeles, this is an opportunity for us to pay tribute to the two renowned Armenian artists”, said in his speech Ambassador Armen Baibourtian, Consul General of Armenia in Los Angeles. “Cultural diplomacy is an instrument for us to enhance relations between people and nations. In that context, the music is of special importance, as it transcends national and linguistic boundaries. The living legend Harout Pamboukjian and the beloved artist Razmig Mansuryan with their songs and distinctive art left an imprint on our national culture. That is being continued in California as an important national mission. Harout Pamboukjian and Razmik Mansuryan are worthy of highest awards, but the top reward is the people’s love for their art”.Ambassador Baibourtian presented Harut Pamboukjian and Razmik Mansuryan with the “Hamo Sahyan” medal awarded to them by the Hamo Sahyan Poetry Center for their contribution to the Armenian art.

According to Nairi Sahyan, director of the Center, the awards were supposed to be presented to the artists in Armenia. Due to the pandemic, the awards ceremony was organized by the Consulate General of Armenia in Los Angeles at its premises, because, according to Consul General Baibourtian, it was a great opportunity to officially honor the two icons of the Armenian musical culture.While handing over the medals to Harut Pamboukjian and Razmik Mansuryan, Ambassador Baibourtian highlighted the importance of further strengthening the bonds between the homeland and the Diaspora through such initiatives.After expressing their gratitude, Harut Pamboukjian and Razmik Mansouryan performed for the reception attendees. Representatives of the local Armenian community were present at the event.

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ՝ Ի ՊԱՏԻՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏՆԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ ՀԱՐՈՒԹ ՓԱՄԲՈՒԿՉՅԱՆԻ ԵՎ ՌԱԶՄԻԿ ՄԱՆՍՈՒՐՅԱՆԻ

ԳԼԵՆԴԵՅԼ – Սեպտեմբերի 9-ին, Լոս Անջելեսում ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունում տեղի ունեցավ բացօթյա ընդունելություն՝ ի պատիվ հայկական արվեստի նվիրյալներ Հարութ Փանբուկչյանի և Ռազմիկ Մանսուրյանի։«Սա հնարավորություն է, որ իբրև Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչություն, հարգանքի տուրք մատուցենք հայ մշակույթի մեր երկու արժանավոր գործիչներին։ Իսկ մշակույթը մեզ համար նաև դիվանագիտություն է և միջոց ազգերի, պետությունների միջև հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Այդ առումով հատկապես կարևոր է երգարվեստը, քանի որ երգը սահմաններ չի ճանաչում, ինչպես նաև՝ ազգային, լեզվական ու այլ բաժանումներ։ Քայլող առասպել Հարութ Փամբուկչյանն իր երգով և սիրված արտիստ Ռազմիկ Մանսուրյանն իր արվեստով եղանակ են ստեղծել ազգային արվեստի բնագավառում, որն այժմ շարունակվում է Կալիֆորնիայում՝ իբրև ազգի համար կարևոր առաքելություն», իր ելույթում ասաց դեսպան Արմեն Բայբուրդյանը։ Նա շեշտեց նաև, որ Հարութ Փամբուկչյանն ու Ռազմիկ Մանսուրյանն արժանի են բարձր պարգևների, բայց ամենաբարձր պարգևը ժողովրդի սերն է նրանց արվեստի նկատմամբ։ՀՀ գլխավոր հյուպատոս, դեսպան Արմեն Բայբուրդյանը Հարութ Փամբուկչյանին և Ռազմիկ Մանսուրյանին հանձնեց «Համո Սահյան» մրցանակ, որը նրանց շնորհվել է «Համո Սահյան» պոեզիայի կենտրոնի կողմից հայ արվեստին մատուցած ծառայությունների համար։ Մրցանակները, ըստ պոեզիայի կենտրոնի տնօրեն Նաիրի Սահյանի, պետք է արվեստի գործիչներին հանձնվեին Հայաստանում։ Համավարակի հետ կապված սահմանափակումների պատճառով հանձնման միջոցառումը կազմակերպվեց Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունում, ինչը, դեսպան Արմեն Բայբուրդյանի խոսքով, լավ առիթ հանդիսացավ՝ ՀՀ գլխավոր հյուպատոսության կողմից կազմակերպված միջոցառմամբ պատվելու հայ մշակույթի երկու երախտավորներին։ Գլխավոր հյուպատոս Արմեն Բայբուրդյանը Հարութ Փամբուկչյանին և Ռազմիկ Մանսուրյանին հանձնելով մեդալները՝ կարևորեց հայրենիքի և սփյուռքի միջև սերտ կապերը նաև այսպիսի նախաձեռնություններով սերտացնելու հանգամանքը։Հարութ Փամբուկչյանը և Ռազմիկ Մանսուրյանը հանդես եկան երախտիքի խոսքով և երաժշտական կատարումներով։Միջոցառմանը մասնակցում էին Կալիֆորնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ: