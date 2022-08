Edgar Ghazaryan, Asking the Armenian nation to do now what they did on April 24, 1965

On April 24, 1965, at the present Republic Square in Yerevan, where an Independence rally is planned to be held on August 23, at 17:00, people stood up demanding from the authorities to recognize the Armenian Genocide. The people have reached its purpose even during the soviet regime’s restrictions of speech and freedoms



The 11th point of the Security Declaration of Armenia adopted on August 23, 1990 defines that the Republic of Armenia stands by the case of international recognition of the Armenian Genocide in Ottoman Turkey and Western Armenia in 1915 :

On August 23, 2022, at 17:00, the Armenian people will again be in Republic Square to remove from power the traitor officials who do not respect our history, our sanctities, and the founding document of our state.

The people are the owner of the government. The people decide when and who to trust the government.

#անկախության_հանրահավաք

#Օգոստոսի_23

#անկախության_շարժում

1965 թվական ապրիլի 24-ին Երեւանի ներկայիս Հանրապետության հրապարակում, որտեղ օգոստոսի 23-ին ժամը 17:00-ին նախատեսվում է անցկացնել Անկախության հանրահավաք, մարդիկ ոտքի են կանգնել` իշխանությունից պահանջելով Հայոց Ցեղասպանության ճանաչում։ Ժողովուրդը հասել է իր նպատակին` անգամ խորհրդային կարգերի խոսքի և ազատությունների սահմանափակումների օրոք։

1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունված Հայաստանի Անվտանգության հռչակագրի 11-րդ կետը սահմանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արեւմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին:

2022 թվականի օգոստոսի 23-ին ժամը 17:00-ին հայ ժողովուրդը կրկին կլինի Հանրապետության հրապարակում` իշխանությունից հեռացնելու մեր պատմությունը, մեր սրբությունները և մեր պետության հիմնադիր փաստաթուղթը չհարգող ազգադավ պաշտոնյաներին։

Իշխանության տերը ժողովուրդն է։ Ժողովուրդն է որոշում, թե երբ և ում պետք է վստահի իշխանությունը։

#անկախության_հանրահավաք

#Օգոստոսի_23

#անկախության_շարժում