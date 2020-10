Developments on the aggression by Azerbaijan along the line of contact between Artsakh (Nagorno-Karabakh) and Azerbaijan Yerevan, 4 October 2020

On October 3, Azerbaijan continued its large scale attacks on the northern and southern directions of the line of contact concentrating huge amount of heavy weaponry. The Defense Army of Artsakh successfully repelled all the attacks of the Azerbaijani armed forces inflicting heavy losses: nearly 450 combatants and foreign terrorist fighters and 900 injured, 3 aircrafts, 1 helicopter, 3 Smerch MLR systems, 10 UAVs, 135 armoured combat vehicles.Azerbaijan twice bombarded Stepanakert, the capital city of Artsakh using long-range missiles. Civilian settlements and infrastructures in Stepanakert have been seriously damaged. On the same day Azerbaijan used long-range strike means to destroy civilian infrastructure that could trigger an environmental disaster.

As of October 4 the total number of losses among the servicemen of Artsakh Defence Army reached 208 with hundreds of injured.On the 8th day of aggression Azerbaijan, together with Turkey, and with massive involvement of foreign terrorist fighters from the Middle East, continues large-scale military hostilities against the Republic of Artsakh.

Ignoring all the calls and warnings by Artsakh, Armenia and international community to stop aggression and deliberate targeting of civilian population, in the morning of October 4 Azerbaijani armed forces started attacks on the cities of Stepanakert and Martakert using long-range missiles, namely “Polonez” and “Smerch” MLR systems, and the air force. As a result of attacks there are injured among civilians.Given the fact that Azerbaijan continues targeting the civilian population of Stepanakert by heavy weaponry which are permanently stationed in the civilian settlements of Azerbaijan, the President of Artsakh appealed to the population of Azerbaijan to leave those settlements as the Defense Army of Artsakh will target those military objects to protect the population of Artsakh. The leadership of Azerbaijan bears the full responsibility for the consequences of using its population as a shield.

To prevent deliberate targeting of civilian population, the Defense Army of Artsakh was forced to attack the military airport in Ganja, Azerbaijan.The deliberate targeting of civilian population and infrastructure of Artsakh by Azerbaijan is a gross violation of international humanitarian law and the latter will bear full responsibility for this war crime.

Հուշագիր

Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղ) և Ադրբեջանի միջև շփման գծի երկայնքով Ադրբեջանի կողմից ռազմական հարձակման զարգացումների վերաբերյալԵրևան, 4 հոկտեմբերի 2020թ.

Հոկտեմբերի 3-ին Ադրբեջանը շփման գծի հյուսիսային և հարավային ուղղություններով շարունակել է իր լայնածավալ հարձակումները՝ կենտրոնացնելով հսկայական քանակությամբ ծանր սպառազինություն։ Արցախի Պաշտպանության բանակը հաջողությամբ հետ է մղել Ադրբեջանի զինված ուժերի բոլոր հարձակումները՝ պատճառելով ծանր կորուստներ, մասնավորապես՝ շուրջ 450 զինվորական և օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչ ու 900 վիրավոր, 3 ինքնաթիռ, 1 ուղղաթիռ, 3 “Սմերչ” տեսակի բազմակի արձակման հրթիռային համակարգ, 10 անօդաչու թռչող սարք, 135 զրահապատ մարտական մեքենա։Ադրբեջանը, օգտագործելով հեռահար հրթիռներ, 2 անգամ ռմբակոծել է Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտի քաղաքացիական բնակավայրերը և ենթակառուցվածքները լուրջ վնաս են կրել։ Նույն օրը Ադրբեջանը կիրառել է հեռահար հարվածային միջոցներ քաղաքացիական այնպիսի ենթակառուցվածքների նկատմամբ, որոնց ոչնչացումը կարող է հանգեցնել բնապահպանական աղետի։Հոկտեմբերի 4-ի դրությամբ Արցախի Պաշտպանության բանակի զինծառայողների շրջանում ընդհանուր կորուստների թիվը հասել է 208-ի, կան հարյուրավոր վիրավորներ։Ագրեսիայի 8-րդ օրը Ադրեջանը, Թուրքիայի հետ միասին և Մերձավոր Արևելքից օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների զանգվածային ներգրավմամբ, շարունակում է լայնածավալ ռազմական գործողությունները Արցախի Հանրապետության դեմ։ Անտեսելով ագրեսիան և քաղաքացիական բնակչության միտումնավոր թիրախավորումը դադարեցնելուն ուղղված Արցախի, Հայաստանի և միջազգային հանրության բոլոր կոչերն ու նախազգուշացումները՝ հոկտեմբերի 4-ի առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակումներ են սկսել Ստեփանակերտ և Մարտակերտ քաղաքների վրա՝ օգտագործելով հեռահար հրթիռներ, մասնավորապես՝ «Պոլոնեզ» և «Սմերչ» բազմակի արձակման հրթիռային համակարգեր, և օդուժ։ Հարձակումների արդյունքում խաղաղ բնակչության շրջանում կան վիրավորներ։Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը շարունակում է թիրախավորել Ստեփանակերտի քաղաքացիական բնակչությանը՝ օգտագործելով ծանր զինտեխնիկա, որոնք մշտապես տեղակայված են Ադրբեջանի քաղաքացիական բնակավայրերում, Արցախի նախագահը կոչ է արել Ադրբեջանի բնակչությանը՝ լքելու այդ բնակավայրերը, քանի որ Արցախի Պաշտպանության բանակը թիրախավորելու է այդտեղ գտնվող ռազմական օբյեկտները՝ Արցախի բնակչությանը պաշտպանելու նպատակով։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կրում է իր ժողովրդին որպես վահան օգտագործելու հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը ։Քաղաքացիական բնակչության միտումնավոր թիրախավորումը կանխարգելելու նպատակով Արցախի ՊԲ-ն ստիպված էր թիրախավորել Ադրբեջանի Գանջյայի ռազմական օդանավակայանը:Ադրբեջանի կողմից Արցախի քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների միտումնավոր թիրախավորումը միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպիտ խախտում է,և այն լիարժեք պատասխանատվություն է կրելու պատերազմի այս հանցագործության համար