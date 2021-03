Consul General of Armenia in Los Angeles Ambassador meeting with the California State Assembly member Blanca E. Rubio.

GLENDALE – Consul General of Armenia in Los Angeles Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Armen Baibourtian held a virtual meeting with the California State Assemblymember Blanca E. Rubio. Ambassador Baibourtian expressed gratitude to Assemblymember Rubio for holding membership in the California Armenian Legislative Caucus and for contribution to the work of the Caucus for three consecutive years.

Blanca E. Rubio noted that although her electoral constituency does not include the California cities that have heavy-Armenian populated communities, however, warm and close cooperation with the Armenian community exists throughout the multicultural California. Assemblymember Rubio expressed her delight for the warm cooperation that was developed through the California Armenian Legislative Caucus at the California Capitol, thanks to which close relations with the community are also being carried on.

The interlocutors discussed the areas of cooperation between Armenia and California. The Consul General noted that the Framework Agreement on Cooperation signed in 2019 between Armenia and California constitutes a strong foundation and conducive environment for deepening bilateral relations between the State of California and Armenia.

Ambassador Baibourtian briefed Assemblymember Blanca E. Rubio on the consequences of the Azerbaijani aggression with the support of Turkey against Artsakh and the humanitarian crisis created in the post-war period. The interlocutors stressed the importance of the issue of the immediate release of the Armenian prisoners of war (POWs) and civilians held in Azerbaijan that is in violation of provisions of the November 9, 2020 trilateral statement.

Assemblymember Bianca E. Rubio represents California’s 48th Assembly District since her election in 2016. She is a member of the Assembly’s Standing Committees on Aging and Long-Term Care, Budget, Elections, Governmental Organization, Rules, and Water, Parks, & Wildlife, as well as chairs the Select Committee on Domestic Violence.



ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍՈՒՄ ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍ, ԴԵՍՊԱՆ ԱՐՄԵՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆԸ ՀԱՆԴԻՊԵՑ ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ԱՆԴԱՄ ԲԼԱՆԿԱ ՌՈՒԲԻՈՅԻ ՀԵՏ

ԳԼԵՆԴԵՅԼ- Լոս Անջելեսում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Բայբուրդյանը հեռավար հանդիպում ունեցավ Կալիֆորնիայի Նահանգային Ասամբլեայի անդամ Բլանկա Ռուբիոյի հետ։ Դեսպան Բայբուրդյանը երախտագիտություն հայտնեց Բլանկա Ռուբիոյին Կալիֆորնիայի հայկական օրենդրական խմբակցությանն անդամակցելու և երեք տարի շարունակ խմբակցության հայանպաստ աշխատանքներին մասնակից լինելու համար։Բլանկա Ռուբիոն նշեց, որ թեև իր ընտրատարածքում ընդգրկված չեն հայահոծ համայնք ունեցող կալիֆորնիական քաղաքները, սակայն հայ համայնքի հետ սերտ համագործակցություն առկա է բազմամշակութային Կալիֆորնիայի ամբողջ տարածքում։ Ասամբլեայի անդամ Ռուբիոն ուրախություն հայտնեց, որ ջերմ համագործակցության դաշտ է ստեղծվել Կալիֆորնիայի նահանգային խորհրդարանի հայկական օրենդրական խմբակցության միջոցով, ինչի շնորհիվ համայնքային շփումներն ու սերտ հարաբերությունները փոխադրվում են նաև օրենսդրական հարթություն։Զրուցակիցները քննարկեցին Հայաստանի և Կալիֆորնիայի համագործակցության ուղղությունները։ Գլխավոր հյուպատոսը նշեց, որ 2019թ․ Հայաստանի և Կալիֆորնիայի միջև ստորագրված Շրջանակային համաձայնագիրը նպաստավոր հիմք է հանդիսանում երկկողմ հարաբերությունների խորացման համար։Դեսպան Բայբուրդյանը Բլանկա Ռուբիոյին ներկայացրեց Թուրքիայի աջակցությամբ Արցախի դեմ իրականացված ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքները և պատերազմից հետո ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամից բխող խնդիրները։ Զրուցակիցները կարևորեցին Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակում գտնվող քաղաքացիական անձանց անհապաղ ազատ արձակման հարցը։ Նրանք պահվում են Ադրբեջանում ի խախտումն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթների։Բլանկա Ռուբիոն ներկայացնում է Կալիֆորնիայի Ասամբլեայի 48-րդ ընտրաշրջանը՝ 2016 թվականից։ Նա անդամակցում է Ասամբլեայի Տարեցության և երկարաժամկետ հոգածության հարցերով, Բյուջետային, Ընտրությունների, Կառավարական կազմակերպության, Կանոնակարգի, Ջրի, այգիների և կենդանական աշխարհի մշտական հանձնաժողովներին, ինչպես նաև նախագահում է Ընտանեկան բռնության հարցերով հատուկ հանձնաժողովը։