CONSUL GENERAL OF ARMENIA IN LOS ANGELES AMBASSADOR ARMEN BAIBOURTIAN HOSTED A MEETING WITH AGBU ASBEDS

GLENDALE – On September 3, Consul General of Armenia Ambassador Armen Baibourtian hosted a meeting with the Armenian General Benevolent Union Asbeds’ Executive Committee. The AGBU Asbeds briefed the Consul General about their current activities and some philanthropic efforts, including a project with the American University of Armenia, assistance to the Lebanese Armenians, etc.



Ambassador Baibourtian presented the key developments in Armenia, provided a comprehensive information about the Azerbaijani attack in Tavush in July, and its aftermath, as well as the resolute efforts to enhance defense capabilities of the Armenian Armed Forces. They also referred to the devastating explosion in Beirut in August, its tragic consequences, discussing the extremely difficult situation of the Armenian Lebanese, the prospects of their repatriation, and the highly successful telethon organized by the Pan Armenian Council of Western U.S. on August 30th.The Consul General answered many questions of the participants relating to the state governance in Armenia, reforms of the educational programs, situation with the pandemic, etc.As a conclusion of a very cordial meeting, it was agreed to have regular interactions.

On the picture from left to right:Levon Nazaretian, Esq, Executive Committee Secretary; Zaven Keushguerian, Treasurer; Diran Jeredjian , Rph, Ex-President, Ambassador Armen Baibourtian; Shahan Minassian, President; Dr Guiragos Minassian, Vice President.



ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍՈՒՄ ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍ, ԴԵՍՊԱՆ ԱՐՄԵՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆԸ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՀԲԸՄ ԱՍՊԵՏՆԵՐԻՆ



ԳԼԵՆԴԵՅԼ- Սեպտեմբերի 3-ին ՀՀ գլխավոր հյուպատոս, դեսպան Արմեն Բայբուրդյանը հանդիպեց Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Ասպետների վարչության գործադիր մարմնի ներկայացուցիչներին։ ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունում կայացած հանդիպմանը ՀԲԸՄ Ասպետները Գլխավոր հյուպատոսին տեղեկացրեցին իրենց ընթացիկ գործունեության և իրականացվող բարեսիրական ծրագրերի մասին՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի միջոցով իրականացվող, լիբանանահայությանն օգնելու նպատակին ուղղված և այլն։Դեսպան Բայբուրդյանը ներկայացրեց Հայաստանի առանցքային զարգացումները, հուլիսին Տավուշում տեղի ունեցած ադրբեջանական հարձակման և դրա հետևանքների մանրամասները, հայոց պետության պաշտպանունակության ամրապնդման հետևողական ջանքերը։ Անդրադարձ եղավ Բեյրութում օգոստոսին տեղի ունեցած ավերիչ պայթյունին և դրա ողբերգական հետևանքներին, լիբանանահայության ծայրահեղ ծանր վիճակին, հայրենադարձության հնարավորություններին, ինչպես նաև Լիբանանի հայ համայնքին աջակցելուն կոչված չափազանց հաջող հեռուստամարաթոնին, որը տեղի ունեցավ Լոս Անջելեսում օգոստոսի 30-ին, Արևմտյան Ամերիկայի համահայկական խորհրդի նախաձեռնությամբ։Գլխավոր հյուպատոսը պատասխանեց մասնակիցների բազմաթիվ հարցերին, որոնք վերաբերում էին ՀՀ պետական կառավարմանը, կրթական ծրագրերի բարեփոխմանը և այլն։Ջերմ մթնոլորտում կայացած հանդիպման ավարտին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց հանդիպումներին պարբերական բնույթ տալու մասին։

Լուսանկարում՝ ձախից աջ․ Լևոն Նազարեթյան (ՀԲԸՄ ասպետների գործադիր մարմնի քարտուղար), Զավեն Կյուշգերյան (գործադիր մարմնի գանձապահ), Տիրան Ջերեջյան (գործադիր մարմնի նախկին նախագահ), դեսպան Բայբուրդյան, Շահան Մինասյան (գործադիր մարմնի նախագահ), Կիրակոս Մինասյան (գործադիր մարմնի փոխնախագահ):