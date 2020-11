Azerbaijan army surrounds its artillery positions with own villages

Azerbaijan continues to complain that the Armenian artillery is firing in the direction of their villages, but at the same time it continues to deploy its own artillery in the vicinity of its own villages, endangering its own citizens, Razm.Info of Armenia informed on Twitter.

A satellite image taken on October 8 shows that three 130-mm M-46 cannon batteries were recently placed in the middle of Askipara, Sahlabad, and Duyarli villages in Tartar Region of Azerbaijan; and one of these positions is located only about 50 meters away from a house, Razm.Info added.

Ադրբեջանական կողմը շարունակում է բողոքել, թե իբր հայկական հրետանին կրակում է իրենց գյուղերի ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ շարունակում են սեփական հրետանային միջոցները տեղակայել սեփական գյուղերի հարևանությամբ՝ վտանգի ենթարկելով իրենց քաղաքացիներին:

Հոկտեբերի 8-ին արված արբանյակային լուսանկարում Ադրբեջանի Թարթառի շրջանի Ասքիպարա, Սահլաբադ և Դույարլու գյուղերն են, իսկ դրանց մեջտեղում 130մմ տրամաչափի Մ-46 թնդանոթի 3 մարտկոցի դիրք, ընդ որում դիրքերը փորվել են համեմատաբար վերջին ժամանակաշրջանում: Հրետանային մարտկոցներից մեկը Ասքիպարա գյուղի տներից մեկից տեղակայված է ընդամենը շուրջ 50մ հեռավորության վրա:

Ըստ էության այս դեպքում ևս սեփական գյուղերով շրջապատել են իրենց հրետանային դիրքերը՝ բնակչությանը դարձնելով վահան:

EN – https://twitter.com/razminfo/status/1324327911231508480

RU – https://t.me/Razminfo_russian/216