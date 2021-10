Artsakh: It was clear from 2018 that there would be a war, we must lose that war. Pashinyan Aliyve Meeting in Swiss set the stage.

Nairi Hokhikyan (video)

It was clear from 2018 that there would be a war, we must lose that war. Pashinyan has been “grown up” since the beginning of the 2000s, they made a person who had to hand him over. Nairi Hokhikyan (video)

The danger of war was already noticeable for me in October 2018, when Nikol Pashinyan met with Ilham Ali in an elevator in Dushanbe, after which they separated in the evening, and then I received some information that an agreement had been reached to resolve the Artsakh conflict within two years. About this “Lost Victory ․ “Betrayal or illiteracy?” said journalist, TV commentator Nairi Hokhikyan.

He reminded that after that meeting Pashinyan described Ali as “educated” and “constructive”. “As a specialist who has been studying the field for 15 years, I realized that there is a simple journalistic manipulation, a” brainwashing “of people, a change in attitude towards the enemy both in Armenia and in the Diaspora,” he said, noting that when The Ministry of Diaspora was dissolved, the RA-Diaspora relations began to deteriorate qualitatively, it was already clear that the Armenian resistance was being destroyed.

Hokhikyan stated that he had received information that an agreement had been reached between Pashinyan and Ali to hand over several regions of Artsakh.



“It was clear from 2018 that there would be a war, we must lose that war. In the spring of 2021, I received clear information that in January 2019, some representatives of Armenia met with some representatives of Turkey, where Turkey promised to invest $ 5 billion in the Armenian economy in front of Karvachar, Shushi and Araks valleys, and then gradually open the borders,

“he said, noting that the process of gradually opening the borders is underway.

“The Armenian and Turkish authorities are talking about mutual positive signals, steps are being taken to bring anti-Russian sentiment in Armenia to such a level that the public is upset, the Russian factor as such is removed from Armenia, after which the border with Turkey will be opened soon,” he said. Hokhikyan.

According to him, in 2018 there was not a revolution, but the appointment of specific people with the direct intervention of some external forces. “Nikol Pashinyan has been” grown up “very clearly and consistently since the beginning of the 2000s, they have made him a person who should be handed over,” Hokhikyan said.

Details in the video.

2018-ից պարզ էր, որ պատերազմ լինելու է, և այդ պատերազմում պետք է պարտվենք. Փաշինյանին 2000-ականների սկզբից հետևողականորեն «աճեցրին», սարքեցին մարդ, որը պետք է հանձներ. Նաիրի Հոխիկյան (տեսանյութ)

Պատերազմի վտանգն ինձ համար արդեն նշմարելի էր 2018-ի հոկտեմբերին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Դուշանբեում վերելակում հանդիպեց Իլհամ Ալիևի հետ, որից հետո նրանք երեկոյան առանձնացան, և հետո ես որոշ տեղեկություններ ստացա, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 2 տարվա ընթացքում լուծել Արցախյան հակամարտության հարցը: Այս մասին «Կորսված հաղթանակ․ դավաճանությու՞ն, թե՞ անգրագիտություն» խորագրով քննարկմանը ասաց լրագրող, հեռուստամեկնաբան Նաիրի Հոխիկյանը:

Նա հիշեցրեց, որ այդ հանդիպումից հետո Փաշինյանը Ալիևին «կիրթ» ու «կառուցողական» էր որակում։ «Ես՝ որպես ոլորտը 15 տարի ուսումնասիրող մասնագետ, ոլորտի ներկայացուցիչ, հասկացա, որ տեղի է ունենում լրագրողական պարզ մանիպուլյացիա, մարդկանց ուղեղների «լվացում», թշնամու նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն և՛ Հայաստանում, և՛ սփյուռքում»,-ասաց նա՝ նշելով, որ երբ լուծարվեց Սփյուռքի նախարարությունը, ՀՀ-սփյուռք հարաբերությունները սկսեցին որակապես վատանալ, արդեն պարզ էր, որ ընթանում է հայկական դիմադրողականության ոչնչացում:

Հոխիկյանը հայտարարեց, որ տեղեկություն է ստացել, թե Փաշինյանի և Ալիևի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Արցախի մի քանի շրջանների հանձնման մասին:

«2018-ից պարզ էր, որ պատերազմ լինելու է, և այդ պատերազմում մենք պետք է պարտվենք: 2021-ի գարնանը ես հստակ տեղեկություններ ստացա, որ 2019-ի հունվարին Հայաստանի որոշ ներկայացուցիչներ հանդիպել են Թուրքիայի որոշ ներկայացուցիչների հետ, որտեղ Թուրքիայի կողմից պայման է դրվել Քարվաճառի, Շուշիի և Արաքսի հովտի դիմաց 5 միլիարդ դոլարի ներդրում կատարել Հայաստանի տնտեսության մեջ, իսկ հետո աստիճանաբար բացվեն սահմանները»,-ասաց նա՝ նշելով, որ այժմ աստիճանաբար սահմանների բացման գործընթաց է կայանում:

«Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանությունները խոսում են փոխադարձ դրական ազդակների մասին, և քայլեր են արվում, որ Հայաստանում հակառուսականությունը հասցվի մի այնպիսի մակարդակի, որ հանրությանը ոտքի հանեն, ռուսական գործոնը՝ որպես այդպիսին, հեռացնեն Հայաստանից, ինչից հետո արագ կբացվի Թուրքիայի հետ սահմանը»,-ասաց Հոխիկյանը։

Նրա դիտարկմամբ՝ 2018-ին ոչ թե եղել է հեղափոխություն, այլ կոնկրետ մարդկանց պաշտոնների տեղադրում՝ որոշ արտաքին ուժերի անմիջական միջամտությամբ: «Նիկոլ Փաշինյանին 2000-ականների սկզբից շատ հստակ, հետևողականորեն «աճեցրին», սարքեցին մարդ, որը պետք է հանձներ»,-ասաց Հոխիկյանը:

Մանրամասները՝ տեսանյութում:

Tert.am

`