Armenian citizens are leaving the country en masse. they had enough of the Pashinyan dictatorship

In the first 6 months of 2021, about 22,000 citizens received Russian citizenship. The index is a record compared to the same period of the last 4 years. 2021 In the first 6 months, about 300 thousand people started the process of obtaining legal status in Russia. And in the same period last year, this figure was less than 200 thousand. 2021 63,713 RA citizens left Armenia and did not return in the first quarter.

The same index in 2020 was 11 thousand, in 2019 – 3000, in 2018 – 5200. The number of RA citizens who left the country in January-September 2021 was 103 thousand more than those who arrived. The increasing rates of emigration will lead to the inevitable decrease of the population. Public Reception of the Republican Party of Armenia

ՀՀ քաղաքացիները զանգվածաբար լքում են երկիրը:

2021 թվականի առաջին 6 ամիսներին Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել մոտ 22.000 քաղաքացի։ Ցուցանիշը ռեկորդային է անցած 4 տարիների նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

2021 թ․ առաջին 6 ամիսներին մոտ 300 հազար մարդ Ռուսաստանում օրինական կարգավիճակ ստանալու գործընթաց է սկսել։ Իսկ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում այս ցուցանիշը 200 հազարից քիչ էր:

2021 թ. առաջին եռամսյակում Հայաստանը լքել ու չի վերադարձել 63 713 ՀՀ քաղաքացի։ Նույն ցուցանիշն 2020 թ․-ին, 11 հազար էր, 2019-ին՝ 3000, 2018թ-ին` 5200։

2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերին երկրից մեկնած ՀՀ քաղաքացիների թիվը 103 հազարով ավելին է եղել, քան ժամանածներինը։

Արտագաղթի ահագնացող տեմպերը հանգեցնելու են բնակչության թվի անխուսափելի նվազմանը։

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Հանրային ընդունարան