AMBASSADOR BAIBOURTIAN RECEIVED REPRESENTATIVES OF LARK MUSICAL SOCIETY GLENDALE – On February 6,

Ambassador Armen Baibourtian, Consul General of of Armenia in Los Angeles received the Founding President of Lark Musical Society Maestro Vatsche Barsoumian, Director of the Lark musical school Ashot Kartanyan and Deputy Director Taguhi Arzumanyan.

They briefed Ambassador Baibourtian about Lark’s activities and prospective plans. Consul General Baibourtian commended the work of the Lark Musical Society emphasizing the importance of its mission of promoting Armenian musical education within the Armenian community.In response to the Consulate General appeal, Maestro Vatsche Barsoumian expressed willingness on behalf of the Lark Musical Society to donate five grand pianos and participate in the project called “105 Grand Pianos” of the Chime of the Century charitable foundation dedicated to the 105th anniversary of the commemoration of the Armenian Genocide.

Ambassador Baibourtian expressed appreciation of Maestro Barsoumian’s commitment and emphasized the significance of the “105 Grand Pianos” initiative. It is envisaged that on April 24 of the current year prominent musicians from Armenia and the entire world will perform works of world-renowned Armenian and foreign prominent composers at Tsitsernakaberd memorial. On the next day of the concert, the grand pianos will be donated to music schools in need in different regions of Armenia.

The goal is to give a message to the world that 105 years after the Genocide, the Armenian people being able to overcome numerous challenges now started combating this crime against humanity through culture and music as well as by proactively engaging in various international fora.It was agreed at the end of the meeting to follow up on this dialogue with the visit of Ambassador Baibourtian to the Lark Musical Society.



ԴԵՍՊԱՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ «ԼԱՐՔ» ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆԸԳԼԵՆԴԵՅԼ- Փետրվարի 6-ին ՀՀ գլխավոր հյուպատոս, դեսպան Արմեն Բայբուրդյանն ընդունեց «Լարք» երաժշտական ընկերակցության հիմնադիր նախագահ Վաչե Բարսումյանին, համանուն երաժշտանոցի նորանշանակ տնօրեն Աշոտ Քարթանյանին և փոխտնօրեն Թագուհի Արզումանյանին։ Նրանք դեսպան Բայբուրդյանին ներկայացրին «Լարքի» գործունեությունը, անցած ճանապարհն ու ապագա ծրագրերը։ Դեսպան Բայբուրդյանը ողջունեց «Լարք» երաժշտական ընկերակցության գործունեությունը՝ ընդգծելով հայ համայնքի երաժշտական կրթության կարևորությունը։Վաչե Բարսումյանը «Լարք» երաժշտական ընկերակցության անունից պատրաստակամություն հայտնեց մասնակցել Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին նվիրված՝ «Դարի ղողանջ» բարեգործական հիմնադրամի «105 ռոյալ» կոչվող նախագծին՝ նվիրելով հինգ ռոյալ։ Դեսպան Բայբուրդյանը ողջունեց Վաչե Բարսումյանի պատրաստակամությունը և շեշտեց «105» ռոյալ ծրագրի կարևորությունը։ Այդ ծրագրի համաձայն 2020թ․ ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածքում աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած և հայաստանցի նշանավոր երաժիշտներ 105 ռոյալներով կատարելու են ինչպես համաշխարհային երաժշտարվեստում մեծ ավանդ ունեցող աշխարհահռչակ հայ, այնպես էլ օտարերկրացի հեղինակների կատարումներ։ Հաջորդ օրը ռոյալները կնվիրաբերվեն Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի երաժշտական կրթօջախներին: Ծրագրի նպատակն է՝ աշխարհին ի ցույց դնել, որ ցեղասպանությունից 105 տարի անց հայ ժողովուրդը, հաղթահարելով բազում դժվարություններ, այժմ պայքարում է մարդկության դեմ ուղղված այդ հանցագործության դեմ ինչպես միջազգային տարբեր հարթակներում ակտիվ գործունեությամբ, այնպես էլ մշակույթի և երաժշտության միջոցով։Հանդիպման ավարտին դեսպան Բայբուրդյանը խոստացավ զրույցը շարունակել առաջիկայում՝ «Լարք» երաժշտանոց կատարելիք իր այցի ժամանակ։