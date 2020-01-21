قائد منتخب أرمينيا لكرة القدم ولاعب روما هنريك مخيتاريان يحتفل بعيد ميلاده ال31 -فيديو

يريفان في 21 يناير/أرمنبريس: قائد المنتخب الوطني الأرميني ولاعب خط وسط روما الإيطالي هنريك مخيتاريان يحتفل اليوم بعيد ميلاده ال31.

بدأ مخيتاريان بدأ مسيرته المهنية من نادي بيونيك- يريفان من ثم انتقل إلى شاختار، أوكرانيا وبروسيا دورتموند، ألمانيا ومانشستر يونايتد من ثمّ أرسنال، انكلترا، تعود حقوق انتقال مخيتياران إلى أرسنال، لكنه في الوقت الحالي على سبيل الإعارة انتقل إلى نادي روما الإيطالي، إنه أفضل هداف للمنتخب الأرميني وأصبح أفضل لاعب في أرمينيا 8 مرات، مخيتاريان سفير اليونيسف للنوايا الحسنة في أرمينيا.

يهنئ طاقم التحرير في وكالة أنباء أرمنبريس مخيتاريان ويتمنى له إنجازات مهنية جديدة.

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