Ադրբեջանի կողմից ագրեսիան նախապես պլանավորված է եղել. Փաշինյան, The aggression by Azerbaijan was planned in advance. Pashinyan

The Prime Minister of the Republic of Armenia Nikol Pashinyan emphasizes that the military aggression of Azerbaijan against Artsakh was planned in advance. As reported by “Armenpress”, the Prime Minister made a note about this on his “Twitter” microblog.

“Azerbaijan’s recent aggressive statements, large-scale joint military exercises with Turkey, as well as the refusal of the OSCE monitoring show that the aggression was pre-planned; it was a large-scale provocation against peace and security in the region.

In the early morning of September 27, Azerbaijan started active shelling along the line of contact with Artsakh. Peaceful settlements, including the capital Stepanakert, are also being shelled. The Azerbaijani armed forces lost 2 helicopters, 14 ATS, and lost armored vehicles.

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծում է, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան նախապես պլանավորված է եղել: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին վարչապետը գրառում է կատարել «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում:

«Վերջին շրջանում Ադրբեջանի ագրեսիվ հայտարարությունները, Թուրքիայի հետ համատեղ լայնամասշտաբ զորավարժությունները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի մշտադիտարկումների մերժումը ցույց է տալիս, որ ագրեսիան նախապես պլանավորված էր և լայնամասշտաբ սադրանք էր տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության դեմ:

Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանն ակտիվ հրետակոծություն է սկսել: Հրետակոծվում են նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը: Ադրբեջանական զինուժը կորցրել է 2 ուղղաթիռ, 14 ԱԹՍ, ունի զրահատեխնիկայի կորուստներ: